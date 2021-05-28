Экс-руководитель СВР Украины Виктор Гвоздь утонул в Египте

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28 мая 2021, 19:37 Источник: ТАСС

Египет, фото: pixabay.com

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб во время отдыха в Египте с женой. По сообщению украинского МИДа, генерал скончался во время занятия дайвингом.

Как пишут СМИ, тело 62-летнего Гвоздя нашли сегодня на берегу моря на египетском курорте Дахаб. Спасатели пытались мужчину реанимировать и быстро отвезли его в ближайший госпиталь, но врачи не смогли его спасти.

Точная причина смерти устанавливается.

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