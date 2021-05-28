Аргументы Недели Происшествия 13+

Экс-руководитель СВР Украины Виктор Гвоздь утонул в Египте

, 19:37 Источник: ТАСС

Экс-руководитель СВР Украины Виктор Гвоздь утонул в Египте
Египет, фото: pixabay.com

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб во время отдыха в Египте с женой. По сообщению украинского МИДа, генерал скончался во время занятия дайвингом.

Как пишут СМИ, тело 62-летнего Гвоздя нашли сегодня на берегу моря на египетском курорте Дахаб. Спасатели пытались мужчину реанимировать и быстро отвезли его в ближайший госпиталь, но врачи не смогли его спасти.

Точная причина смерти устанавливается.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью