Разлив нефтепродуктов произошел на реке Лена в Приангарье

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28 мая 2021, 08:49 Источник: РИА "Новости"

палуба танкера, pixabay.com

На реке Лена в Приангарье произошел незначительный разлив нефти при загрузке танкера. Об этом сообщил представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел накануне в процессе загрузки танкера дизельным топливом. Уточняется, что нефтепродукты разлились в незначительном количестве. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой будет принято правовое решение.

Точный объем разлива сейчас устанавливается, а его последствия устраняют специалисты.

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