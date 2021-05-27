Погибших в таганрогском коллекторе ещё и обвинили в нарушении техники безопасности

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27 мая 2021, 11:15

После гибели 11 человек в таганрогском коллекторе, горожане узнали о состоянии инфраструктуры. Городская власть считает, что причиной гибели рабочих стало нарушение правил техники безопасности. Чиновники замалчивают факт того, что канализационная система в городе разрушается уже на протяжении нескольких лет.



ЧП на станции сырого осадка в городском водоканале произошло в 10 часов утра. Сначала речь шла о прорыве канализации, в результате чего погибло 2 человека. Но через несколько часов количество погибших достигло 10 рабочих. Позже ещё один сотрудник скончался в больнице. Спасатели искали погибших на протяжении длительного времени.



В городских СМИ активно муссируется версия произошедшего. Предполагается, что сотрудники спускались в коллектор и погибали один за другим от выброса газа. Люди теряли сознание и не могли выбраться из глубины. Основную причину произошедшей трагедии правоохранителям, экспертам и специалистам ещё предстоит узнать.



Сырым осадком считаются отходы первичной очистки сточных масс. Их скопление в закрытом помещении способствует накоплению опасного газа. Местные жители рассказывали, что часть погибших коммунальщиков оказались на работе не в свою смену. Их вызвало начальство для помощи в проведении работ другим сотрудникам.





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