Посольство проверяет информацию СМИ о задержании во Франции четырех выходцев из России

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26 мая 2021, 22:09

полиция Франции, фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de

Российское посольство России во Франции проверяет информацию о задержании в стране четырех выходцев из России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов.

Направлен официальный запрос в префектуру полиции, ответ пока не получен.

Ранее AFP сообщило, что во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования задержаны четыре уроженца России, трое из них — чеченцы по происхождению в возрасте от 16 до 18 лет.

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