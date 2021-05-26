Посольство проверяет информацию СМИ о задержании во Франции четырех выходцев из России
26 мая 2021, 22:09
Российское посольство России во Франции проверяет информацию о задержании в стране четырех выходцев из России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов.
Направлен официальный запрос в префектуру полиции, ответ пока не получен.
Ранее AFP сообщило, что во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования задержаны четыре уроженца России, трое из них — чеченцы по происхождению в возрасте от 16 до 18 лет.
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