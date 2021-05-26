В столице задержаны глава отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии и его заместитель

В Москве задержаны начальник главного управления вневедомственной охраны Росгвардии и его заместитель. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Скоро пройдет судебное заседание.
Речь идет о начальнике отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергее Воробьеве и его заместителе Александре Швецове.
Высокопоставленным офицерам предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия». При этом детали уголовного дела не сообщаются
Следователи просят арестовать росгвардейцев. Судебное заседание по избранию им меры пресечения начнется в скором времени.
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