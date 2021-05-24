В Челябинской области на пляж привели медвежонка

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24 мая 2021, 14:42 Анна Семенова

Мишка испугался толпы детей и попытался сбежать... Фото: Минэкологии Челябинской области

Животное без поводка и намордника сразу привлекло толпу детей. А теперь еще министерство экологии.

Министерство экологии Челябинской области будет разбираться в этой ситуации. На видеозаписи, которая попала в Сеть, видно, как маленький медвежонок пытается убежать от толпы детишек на пляже. Ни намордника, ни поводка у зверя нет.

Все произошло в городе Чебаркуль. И теперь хозяин медведя разыскивается для выяснения обстоятельств: откуда у него взялся и на каких основаниях находится в собственности бурый.

Замминистра экологии региона Виталий Безруков возмутился не только выгулом дикого животного в общественном месте, но и тем, что родители многочисленных ребят никак не ограничили их в общении со зверем. А ведь эта игра могла закончиться трагедией.

Теперь, если окажется, что владелец мишки держит его у себя незаконно, косолапого у него заберут, а сам он ответит по уголовной статье.

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