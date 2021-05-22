Челябинские врачи каждый день принимают 25 детей с черепно-мозговыми травмами

Аргументы Недели → Происшествия

22 мая 2021, 20:39 Анна Семенова

За детьми нужен постоянный контроль. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Летом особенно опасны открытые окна, откуда регулярно «летают» малыши

Несчастные случаи с детьми регистрируются каждое лето. Врачи челябинской областной больницы подсчитали, что в теплое время года они принимают каждый день в среднем 25 маленьких пациентов с высотными или черепно-мозговыми травмами. Очень часто повреждения настолько серьезные, что полностью восстановиться не получается.

Самые страшные происшествия – это падения из окон. Родители не запрещают ребенку забираться на подоконники, не закрепляют москитные сетки и не устанавливают на окна специальные ограничители. И вот уже малыш вместе с москитной сеткой летит на землю. Таких ЧП за последние две недели в Челябинской области произошло восемь!



Пример: 18 мая в Челябинске со второго этажа упал ребенок, которому всего полтора года. Еще за неделю до этого восьмилетний (!) мальчик вылетел с седьмого этажа. Оба ребенка, к счастью, выжили, но оказались в больнице с очень серьезными травмами.

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