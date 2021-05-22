В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщили в субботу, 22 мая, в пресс-службе Южного военного округа.
Инцидент произошёл в пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли. В результате катапультирования летчики не пострадали. Однако техник самолета получил ожоги, уточнил источник в силовых структурах.
«… в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования», - пояснили в пресс-службе ЮВО.
Проводить техническое обследование истребителя и устанавливать причину случившегося будет специальная комиссия.
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