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В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя

, 17:59 Источник: ТАСС

В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя
Крым, фото: pixabay.com

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщили в субботу, 22 мая, в пресс-службе Южного военного округа.

Инцидент произошёл в пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли. В результате катапультирования летчики не пострадали. Однако техник самолета получил ожоги, уточнил источник в силовых структурах.

«… в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования», - пояснили в пресс-службе ЮВО.

Проводить техническое обследование истребителя и устанавливать причину случившегося будет специальная комиссия.

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