В Подмосковье две женщины оказались рабынями иностранцев

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21 мая 2021, 22:07 Источник: РИА "Новости"

милостыня, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иностранцы (две женщины и двое мужчин) привели двух бездомных женщин в квартиру в Люберцах 16 мая. Там они отобрали у женщин документы и заставляли под угрозой насилия просить милостыню в переходах.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, одна из пленниц совершила побег, выпрыгнув с балкона находящейся на втором этаже квартиры. Женщину отвезли в больницу с травмой позвоночника, там она и рассказала полицейским о произошедшем.

Мигрантов, среди которых трое граждан Молдавии и один гражданин Украины, арестовали.

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