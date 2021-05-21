В Миассе одна малышка оказалась в плену автомобиля, а вторая сама закрыла маму

Аргументы Недели → Происшествия

21 мая 2021, 18:24 Анна Семенова

Спасатели сработали быстро и четко. Фото: ПСС Челябинской области

Дважды за прошедший день совсем маленькие девочки оказались в сводках происшествий

Город Миасс Челябинской области дважды за день попал в сводки происшествий из-за маленьких деток. Вчера, 20 мая, малышка, которой всего 1,5 года, оказалась в плену автомобиля. Молодая мать вышла из салона, и тут сбой дала сигнализация. Двери заблокировались. А ключ остался внутри!

Пришлось вызывать спасателей. Очень скоро с помощью специнструмента ребенка освободили и передали перепуганной мамочке.

Еще одна кроха, которой уже стукнуло два, в тот же день сама организовала плен своей маме: закрыла ее на балконе. Квартира находилась на четвертом этаже, никаких вариантов спастись не было. Даже отец семейства, прибывший с ключами, открыть дверь не смог, она была закрыта изнутри.

Вновь на помощь пришли спасатели. Бойцы миасского отряда использовали инструменты и решили проблему. Никто не пострадал.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости