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«Аэрофлот» задержал более 100 рейсов из-за глобального технического сбоя

, 15:49

«Аэрофлот» задержал более 100 рейсов из-за глобального технического сбоя
аэропорт, фото: pixabay.com

Задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов "Аэрофлота" произошли сегодня из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика ИТ-услуг, рассказал официальный представитель компании Михаил Демин.

Сбой устранили, но из-за скопления пассажиров время ожидания на регистрации может быть увеличено, а время вылета – изменено.

По информации "Яндекс.Расписания", в Шереметьево задержано 76 рейсов "Аэрофлота" (с вылетом с 9:50 до 16:00). Сообщается также о задержках рейсов в аэропорту Петербурга Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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