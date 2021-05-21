«Аэрофлот» задержал более 100 рейсов из-за глобального технического сбоя
21 мая 2021, 15:49
Задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов "Аэрофлота" произошли сегодня из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика ИТ-услуг, рассказал официальный представитель компании Михаил Демин.
Сбой устранили, но из-за скопления пассажиров время ожидания на регистрации может быть увеличено, а время вылета – изменено.
По информации "Яндекс.Расписания", в Шереметьево задержано 76 рейсов "Аэрофлота" (с вылетом с 9:50 до 16:00). Сообщается также о задержках рейсов в аэропорту Петербурга Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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