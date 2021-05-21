В челябинской школе девочка принесла на урок пистолет

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21 мая 2021, 08:02 Анна Семенова

Шестиклассница поставила на уши полицию и всех учеников школы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Вчера вечером к челябинской гимназии №23 стянулись полицейские, Росгвардия и скорая. Причиной стал травматический пистолет у одной из учениц шестого класса. Одноклассники, увидев оружие, сразу же начали звонить родителям. Те в свою очередь обратились в полицию.

Эвакуировать детей не пришлось, пистолет у девочки изъяли, она объяснила, что принесла его в школу, чтобы сфотографироваться и похвастаться перед ребятами.

Сейчас следователи проводят по этому делу проверку. СМИ сообщают, что девочка учится хорошо, но с поведением бывают проблемы.

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