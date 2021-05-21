В челябинской школе девочка принесла на урок пистолет
21 мая 2021, 08:02 Анна Семенова
Вчера вечером к челябинской гимназии №23 стянулись полицейские, Росгвардия и скорая. Причиной стал травматический пистолет у одной из учениц шестого класса. Одноклассники, увидев оружие, сразу же начали звонить родителям. Те в свою очередь обратились в полицию.
Эвакуировать детей не пришлось, пистолет у девочки изъяли, она объяснила, что принесла его в школу, чтобы сфотографироваться и похвастаться перед ребятами.
Сейчас следователи проводят по этому делу проверку. СМИ сообщают, что девочка учится хорошо, но с поведением бывают проблемы.
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