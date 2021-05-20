Ученик попытался пройти в петербургскую школу с сигнальным пистолетом

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20 мая 2021, 12:35 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ученик одной из школ Санкт-Петербурга пытался пытался пройти в учебное заведение в шлеме и с сигнальным пистолетом. Источник в силовых структурах заявил в четверг, 20 мая, что юноша был задержан.

Информация о неизвестном молодом человеке, который попытался пройти в школу в шлеме и с предметом, напоминающим оружие, поступила сегодня в службу "112" около 08.35. Охранник образовательного учреждения не пропустил его, вследствие чего завязалась драка. На место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали ученика.

У 17-летнего школьника был изъят, предположительно, сигнальный пистолет. По факту случившегося проводится проверка.

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