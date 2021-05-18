Видео, как в Китае накренился 300-метровый бизнес-центр
18 мая 2021, 22:00
В китайском городе Шэньчжэне при непонятных обстоятельствах внезапно накренился 73-этажный небоскреб SEG Plaza. Люди в панике покинули здание, позднее оно было опечатано.
Бизнес-центр SEG Plaza был построен в 2000 году в одном из самых быстрорастущих городов Китая - Шэньчжэне, в нем располагаются офисы, а также компании, торгующие электроникой.
Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было. Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены. СМИ сообщают, что под зданием просел фундамент. Район был полностью эвакуирован.
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