Видео, как в Китае накренился 300-метровый бизнес-центр

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18 мая 2021, 22:00

небоскребы, фото: pixabay.com

В китайском городе Шэньчжэне при непонятных обстоятельствах внезапно накренился 73-этажный небоскреб SEG Plaza. Люди в панике покинули здание, позднее оно было опечатано.

Бизнес-центр SEG Plaza был построен в 2000 году в одном из самых быстрорастущих городов Китая - Шэньчжэне, в нем располагаются офисы, а также компании, торгующие электроникой.

Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было. Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены. СМИ сообщают, что под зданием просел фундамент. Район был полностью эвакуирован.

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