Родственники погибших в «Зимней вишне» детей требуют компенсацию 100 млн рублей за каждого

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18 мая 2021, 19:23 Источник: ТАСС

суд, фото: pixabay.com

Родители, дети которых погибли при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня", потребовали взыскать с обвиняемых моральную компенсацию в размере 100 миллионов рублей за каждого погибшего ребенка.

В Заводском суде города Кемерово 18 мая прошло очередное заседание по рассмотрению дела о пожаре в ТК. Присутствовали восемь пострадавших и их адвокаты.

Отец, лишившийся сына и дочери и мать погибшей 9-летней девочки потребовали такую компенсацию. Мужчина заявил на заседании , что такая сумма лишь в некоторой степени отражает тот ад и мучения, которые он испытывает. Ведь на самом деле боль утраты компенсировать невозможно.

Мать погибшей девочки сказала, что "в погоне за прибылью [собственники] умышленно допустили существенные нарушения пожарной безопасности, что послужило основной причиной пожара и основной причиной гибели людей".

Пожар в "Зимней вишне" случился 25 марта 2018 года.

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