Ребенок утонул в пруду на юге Москвы

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17 мая 2021, 20:22 Источник: Прокуратура города Москвы

пруд, pixabay.com

В понедельник, 17 мая, трое несовершеннолетних купались в Первом Варшавском пруду на юге Москвы. Согласно последней информации сотрудников прокуратуры, один мальчик 2008 года рождения утонул.

В надзорном ведомстве уточнили, что дети находились у пруда без сопровождения взрослых.

По факту случившегося будет проведена прокурорская проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также об обеспечении безопасности на водных объектах. Эксперты также оценят действия родственников детей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

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