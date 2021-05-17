В Петербурге оперативно нашли машину заявившего об угоне отца Виктора Цоя

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17 мая 2021, 13:27 Источник: ТАСС

полиция, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщили, что Роберт Цой, отец погибшего рок-музыканта Виктора Цоя, заявил об угоне автомобиля.

«Роберт Цой сообщил, что оставил машину во дворе дома на Гражданском проспекте, но она пропала. Она была на штатной сигнализации», - пояснил собеседник.

Он отметил, что машину марки Volkswagen мужчина не смог обнаружить в воскресенье вечером. По его словам, спустя некоторое время путем осмотра дворов иномарка была обнаружена недалеко от того места, где он ее оставил.

Ранее певица Анита Цой рассказала, что ее связывает с Виктором Цоем.

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