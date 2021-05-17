Очередной жертвой электросамоката в Челябинске стал автомобиль

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17 мая 2021, 08:05 Анна Семенова

Иномарка стала очередной жертвой самоката. Фото: vk.com/clubprospect174

Девушка не справилась с управлением арендованного транспорта, и тот влетел в припаркованную иномарку

С тех пор, как электросамокаты появились в Челябинске, не проходит и дня, чтобы они не оказались в сводках чрезвычайных происшествий. Под колесами арендованного транспорта оказывались уже и дети, и взрослые. Серьезно пострадал и мужчина за рулем самоката: на пешеходном переходе его сбила машина.

В сегодняшней хронике от двухколесного транспорта пострадала припаркованная во дворе иномарка. В Тракторозаводском районе, на проспекте Комарова пара каталась под покровом ночи. Девушка не справилась с управлением и ее самокат влетел в легковушку у обочины. Безмолвным свидетелем «аварии» стал домофон у ближайшего подъезда, он записал все, что произошло, поэтому избежать ответственности за порчу имущества у виновников вряд ли получится.

Кстати, телеграм-канал «Челябинск Сегодня» провел опрос: нужно ли запретить электросамокаты в нашем городе? 73% читателей считают что транспорт нужно оставить, а вот тем, кто берет его в аренду, необходимо изучить ПДД и соблюдать их.

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