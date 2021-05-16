В Челябинске электросамокаты продолжают сбивать людей

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16 мая 2021, 17:08 Анна Семенова

Самокаты продолжают наносить удары по горожанам. Фото Юлии Боровикова, Вечерний Челябинск

А также трагически начался мотосезон

О еще одной жертве шерингового транспорта сообщает сайт «Челябинск Сегодня». На этот раз пострадала 11-летняя жительница Металлургического района. Ее мама написала о происшествии в социальных сетях. С ее слов, молодая девушка, на вид лет 19, даже не обернулась, сбив ребенка. Судя по снимкам, опубликованным под данным текстом, школьница отделалась ссадинами на руке.

Намного меньше повезло пятилетнему мальчику в парке им.Гагарина, которого сбили в начале мая. Он находится в больнице, в ногу ему вставили металлические спицы, как дальше будет срастаться перелом, пока непонятно.

Кстати, один из владельцев многочисленных электросамокатов уже внес в свою программу ограничения. На пешеходную Кировку транспорт не поедет, заблокируется. Еще одна фирма рассматривает вопрос об искусственном занижении скорости самоката в пешеходной зоне.

А в это время не слишком удачно открыли мотосезон и челябинские байкеры. Вчера, 15 мая, около восьми вечера мотоцикл залетел под иномарку в районе жд-вокзала. Его владельца увезли в больницу. Буквально через пару часов вызов пришел с улицы Дарвина. Владелец автомобиля «Киа» не пропустил мотоциклиста на повороте. Пострадавшего мужчину также госпитализировали.

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