Челябинцев напугал сосед с фотографиями разрешения на оружие в соцсети
14 мая 2021, 08:25 Анна Семенова
Гражданина отправили в специализированное медучреждение
Трагедия в Казани заставила россиян внимательнее относиться ко всем, кто находится рядом. Так жительница Челябинска позвонила в полицию и сообщила, что ее сосед много месяцев ведет себя неадекватно: стучит по батареям, шумит, буянит. Кроме того, недавно он выставил в социальные сети фотографии с разрешением на получение оружия.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, полицейские сразу прибыли на место и забрали подозрительного гражданина в отделение. Состояние его оставляло желать лучшего, поэтому задержанного передали медикам. Они решат вопрос с оказанием ему соответствующей помощи.
Сайт «Челябинск Сегодня» также сообщает, что указанный товарищ называл себя богом...
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