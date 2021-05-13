В Симферополе из-за сообщения о минировании оцепили колледж

Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе утром в четверг, 13 мая, оцепили из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе учебного заведения.
Ранее сегодня на почту колледжа поступило анонимное сообщение о минировании помещений. Руководство приняло решение об оперативной эвакуации студентов. К настоящему моменту здание оцепили. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Специалисты проводят в помещениях колледжа проверку и тщательно осматривают здание.
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