В Симферополе из-за сообщения о минировании оцепили колледж

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13 мая 2021, 11:05 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Здание Таврического колледжа Крымского федерального университета в Симферополе утром в четверг, 13 мая, оцепили из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе учебного заведения.

Ранее сегодня на почту колледжа поступило анонимное сообщение о минировании помещений. Руководство приняло решение об оперативной эвакуации студентов. К настоящему моменту здание оцепили. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты проводят в помещениях колледжа проверку и тщательно осматривают здание.

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