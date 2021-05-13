В Челябинске сотрудники полиции продавали похоронщикам сведения об умерших

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13 мая 2021, 07:46 Анна Семенова

Ритуальная контора платила полицейским за информацию об умерших. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Отдел собственной безопасности установили «оборотней в погонах», идет расследование

Те, кто сталкивался со смертью родственников, знает: не успеешь вызвать скорую и полицию, а в дверь уже стучат сотрудники ритуальных контор. Конечно, такая ситуация обескураживает. И понятно, что без помощи органов такую информацию похоронщикам так быстро не получить.

Вчера, 12 мая, отдел собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области задержал четверых своих сотрудников. Участковый и трое инспекторов дежурной части имели дополнительный заработок: за вознаграждение передавали хозяину ритуального салона информацию об умерших челябинцах. Незаконной деятельностью полицейские занимались три года. За это время они получили около 390 тысяч рублей.

Сейчас все четверо отстранены от работы в органах. Если преступные факты подтвердятся, их уволят. Получит по заслугам и бизнесмен – похоронщик. Возбуждены уголовные дела по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки».

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