На Южном Урале раскрыта мошенническая схема со страховыми выплатами

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12 мая 2021, 14:44 Татьяна Михайлова Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Подозреваемые в противоправных действиях задержаны.

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, сотрудники уголовного розыска главного управления МВД России по Челябинской области установили 7 случаев мошенничества со страховыми выплатами на сумму около 5 миллионов рублей.

Подозреваемые — житель Кыштыма и его знакомый — находили людей, согласных за вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. В преступную группу входили не только организаторы, но и граждане, выступающие очевидцами. Все они проходили специальный инструктаж.

В одном из установленных эпизодов фигурант, следуя на поезде из Тюмени в Кыштым, якобы повредил плечо после падения. Он получил страховую выплату, сумма которой превышает 1,3 миллиона рублей. При этом на записях, сделанных камерами наблюдения, видно, что подозреваемый не испытывал физического недомогания и выглядел здоровым сразу после получения травмы. Это подтверждают и свидетели.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали подозреваемых — 16 жителей разных городов Челябинской области. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, они соединены в одно производство. Предполагаемый организатор заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Региональное управление МВД России продолжает расследование и уточнение всех обстоятельств.

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