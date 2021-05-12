В Челябинской области инспектор спас в нацпарке двух нетрезвых туристов

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12 мая 2021, 08:48 Анна Семенова

Туристы отправились в сплав без нужных умений и спасательных жилетов. Фото: пресс-служба нацпарка "Таганай"

Парочка отправилась в сплав на лодке без нужных умений

Туристы из Трехгорного отправились в сплав по реке «Юрюзань» в национальном парке «Зигальга». Касками и спасательными жилетами пара не запаслась. Зато перед выходом на воду отдыхающие заправились спиртным.

Справиться с управлением старой резиновой лодкой туристы не смогли. Плавсредство унесло в поток, где оно перевернулось.

Неумелым «мореплавателям» повезло, что как раз в это время рядом с местом их крушения находился инспектор нацпарка. Он направлялся к месту лесного пожара и заметил барахтающихся в воде людей. Инспектор помог мужчине и женщине выбраться на сушу. Однако свои планы пара решила все же осуществить: обсохнуть и снова спуститься на воду.

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