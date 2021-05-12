В Челябинске дети нашли в парке пистолет: один ребенок оказался в больнице

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12 мая 2021, 08:05 Анна Семенова

Дети нашли пистолет в парке. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Следователи выясняют причины трагедии

ЧП произошло вечером 9 мая. В полицию поступила информация из больницы: поступил 8-летний ребенок с травмой головы.

Выясняя, что произошло, следователи выяснили следующее: два друга 8 и 9 лет гуляли в парке. Их находкой стал травматический пистолет. Мальчишки забрали его домой и начали играть. Один выстрелил другому в голову.

Известно, что пострадавший ребенок был в гостях. Он приехал в Челябинск из села в Чебаркульском районе. Сейчас мальчик находится в больнице.

Оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии. Дело на контроле у руководства следственного управления.

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