В Челябинске дети нашли в парке пистолет: один ребенок оказался в больнице
12 мая 2021, 08:05 Анна Семенова
Следователи выясняют причины трагедии
ЧП произошло вечером 9 мая. В полицию поступила информация из больницы: поступил 8-летний ребенок с травмой головы.
Выясняя, что произошло, следователи выяснили следующее: два друга 8 и 9 лет гуляли в парке. Их находкой стал травматический пистолет. Мальчишки забрали его домой и начали играть. Один выстрелил другому в голову.
Известно, что пострадавший ребенок был в гостях. Он приехал в Челябинск из села в Чебаркульском районе. Сейчас мальчик находится в больнице.
Оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии. Дело на контроле у руководства следственного управления.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.