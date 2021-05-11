В Крыму уничтожен вооруженный боевик

Сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали под Симферополем объявленного в розыск члена международных террористических организаций, который оказал вооруженное сопротивление при задержании.
Об этом сообщили сегодня представителям СМИ в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Спецподразделениями ФСБ России и Росгвардии была проведена оперативно-боевая операция, в ходе которой был задержан объявленный в розыск член международных террористических организаций. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. В результате боевик был нейтрализован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным местных СМИ, подозреваемый – уроженец Узбекистана.
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