Аргументы Недели Происшествия 13+

В Крыму уничтожен вооруженный боевик

, 22:07

В Крыму уничтожен вооруженный боевик
Крым, фото: pixabay.com

Сотрудники крымского управления ФСБ ликвидировали под Симферополем объявленного в розыск члена международных террористических организаций, который оказал вооруженное сопротивление при задержании.

Об этом сообщили сегодня представителям СМИ в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Спецподразделениями ФСБ России и Росгвардии была проведена оперативно-боевая операция, в ходе которой был задержан объявленный в розыск член международных террористических организаций. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. В результате боевик был нейтрализован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным местных СМИ, подозреваемый – уроженец Узбекистана.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

Происшествия

Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось

Президент Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани увеличилось

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что число погибших при стрельбе в казанской гимназии во вторник, 11 мая, возросло до девяти человек. Отмечается, что ранее говорилось о восьми жертвах: семи детях и одной учительнице.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью