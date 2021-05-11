Анна Кузнецова подтвердила, что в казанской школе было подорвано самодельное устройство

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11 мая 2021, 20:33

Анна Кузнецова, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Г. установил в раздевалке взрывное устройство, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Бомба взорвалась и привела к частичному обрушению стен.

Омбудсмен прибыла на место трагедии и прошла по всей школе. Повсюду осколки и следы крови, висят оголенные провода. Очевидно, что жертв и пострадавших могло быть еще больше, к счастью, в момент взрыва детей поблизости не было.

Кузнецова отметила, что теперь нужно ужесточить требования к обеспечению безопасности в школах и сохранять их на этом уровне постоянно.

В настоящее время подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. На лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей.

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