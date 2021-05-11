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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области

, 16:44 Источник: РИА Новости

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области
фото с места происшествия, пресс-служба УГИБДД УМВД России Курганской области

Во вторник, 11 мая, в Курганской области произошло столкновение между микроавтобусом и автомобиле Audi Q5. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще несколько пострадали.

«В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок. Четыре пострадавших находятся в больнице в Шадринске», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что ребенка необходимо эвакуировать в больницу Кургана. Кроме того, травмы несовместимые с жизнью получил водитель Audi. В легковушке находилась еще одна женщина, ее доставили в госпиталь. Организован штаб для помощи пострадавшим и их родственникам.

По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что иномарка выехала на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что на 53-м километре МКАД недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья случилось ДТП, погибли три человека.

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