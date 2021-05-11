Источник в правоохранительных органах: учитель и шестеро детей погибли при стрельбе в школе в Казани

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам во вторник, 11 мая, что в результате стрельбы в одной из школ Казани погибли учитель и шестеро детей. Данная информация является предварительной.
Ранее сообщалось, что стрельбу открыли двое неизвестных. Есть информация о том, что один из стрелявших является несовершеннолетним, его уже задержали.
В региональном Минздраве журналистам сегодня сообщили, что на вызов в связи со стрельбой в Казани были направлены бригада скорой помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф. Прокуратура проверяет сообщения о ЧП в учебном заведении.
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