Источник в правоохранительных органах: учитель и шестеро детей погибли при стрельбе в школе в Казани

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 мая 2021, 10:28 Источник: ТАСС

машины скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам во вторник, 11 мая, что в результате стрельбы в одной из школ Казани погибли учитель и шестеро детей. Данная информация является предварительной.

Ранее сообщалось, что стрельбу открыли двое неизвестных. Есть информация о том, что один из стрелявших является несовершеннолетним, его уже задержали.

В региональном Минздраве журналистам сегодня сообщили, что на вызов в связи со стрельбой в Казани были направлены бригада скорой помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф. Прокуратура проверяет сообщения о ЧП в учебном заведении.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости