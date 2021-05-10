Избили директора по связям с общественностью «Спартака», он в реанимации

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10 мая 2021, 22:59

На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова произошло нападение, об этом представителям СМИ сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

Антон Фетисов доставлен в реанимацию. У него открытая черепно-мозговая травма, мужчина при этом в сознании.

Как сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин, неизвестно, связано ли нападение на Фетисова с его профессиональной деятельностью. Возбуждено уголовное дело, подробности нападения не сообщаются.

Фетисов занимает свою должность с июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Спартак" выплатил Шамилю Газизову только часть компенсации из 300 млн рублей.

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