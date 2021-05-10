В Челябинской области отбили хакерскую атаку на «Бессмертный полк»
10 мая 2021, 18:30 Анна Семенова
Онлайн-шествие продлится сегодня и завтра
Уже второй год важное и трогательное для большинства людей событие «Бессмертный полк» проходит в заочном режиме. Шествие многочисленных героев проходит онлайн.
Вчера, в День Победы, нашлись хакеры, которые начали атаки на сайт мероприятия. Были попытки загрузить изображения нацистов… В связи с этим был ограничен вход в личные кабинеты, куда люди отправляли изображения своих воевавших родственников.
Региональные представители «Бессмертного полка» сказали, что справились со всеми трудностями. Заявки южноуральцев успешно обрабатываются. На ход онлайн-шествия хакерские атаки не повлияли. Операторы работают круглосуточно.
Увидеть фото своего родственника на сайте 2021.polkrf.ruможно будет еще сегодня, 10 мая, и завтра, 11 мая.
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