Минэкологии прокомментировало ситуацию с воздухом в регионе

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10 мая 2021, 15:54 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова, "Вечерний Челябинск"

Смог накрыл города и районы Южного Урала.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил в своем телеграм-канале, что в регионах Уральского федерального округа наблюдается густая пелена дыма, причиной которой являются лесные пожары.

Возгорания зафиксированы в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также ХМАО. От пожаров пострадало свыше 150 тысяч гектаров леса. Задымление дошло и до Южного Урала, смог есть в ряде городов — Челябинске, Копейске, Миассе и Чебаркуле — и на территории 7 муниципалитетов: Сосновском, Красноармейском, Октябрьском, Чебаркульском, Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском районах.

Жители региона ощущают запах гари, наблюдают задымленность и жалуются на последствия смога: головные боли, затрудненное дыхание и раздражения слизистой. В этих случаях министерство экологии рекомендует не открывать окна в помещениях, провести влажную уборку, на улицах использовать маски.

Добавим, что на территории Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Быстрое распространение огня в лесу провоцируют сухая погода и большое количество сухой прошлогодней травы.

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