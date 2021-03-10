В Челябинской области военные заработали 5 миллионов на продаже сухпайков
10 марта 2021, 16:44 Анна Семенова
За это они лишились всех званий и отправятся в тюрьму
Предприимчивые товарищи из танковой дивизии Чебаркуля придумали, как им казалось, беспроигрышную схему заработка. Четверо подельников списывали хорошие сухпайки, которые потом продавали на сторону.
Два года, с 2017 по 2019, квартету это удавалось. Однако все тайное когда-то становится явным. Контрразведчики по Центральному военному округу вычислили мошенников. Военные очутились на скамье подсудимых.
По подсчетам следствия, подельникам удалось заработать пять миллионов рублей. Их признали виновными в растрате в особо крупном размере.
Магнитогорский гарнизонный суд приговорил мужчин к штрафам и реальному лишению свободы – от 3 до 7 лет. Кроме того, военных лишили всех званий. Наказание они будут отбывать в колонии-поселении и колонии общего режима.
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