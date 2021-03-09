В московском метро певец брызнул баллончиком в лицо пассажиру и несколько раз ударил его

Мужчина, который исполнял песни в вагоне одного из поездов московского метро, брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру, который позволил себе сделать артисту замечание о его творчестве.
Инцидент произошел вечером 20 февраля 2021 года в вагоне электропоезда на станции "Охотный ряд" Сокольнической линии Московского метрополитена. 25-летний житель Подмосковья в ответ на сделанное одним из пассажиров замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте распылил ему в лицо содержимое баллончика, а затем нанес "обидчику" несколько ударов в область головы и тела, после чего скрылся.
Пострадавший гражданин был госпитализирован. Нападавшего задержали и отправили под домашний арест. В его отношении было заведено уголовное дело о хулиганстве.
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