В аварии на трассе Челябинск-Екатеринбург зажало взрослого и ребенка
8 марта 2021, 12:21 Анна Семенова
Спасатели освободили пленников и передали врачам
ДТП произошло вчера, 7 марта, на 25 километре трассы Челябинск-Екатеринбург. Мужчина на автомобиле «Рено Сандеро» не справился с управлением и съехал с проезжей части, где врезался в столб.
От удара машину смяло так, что сам водитель и его семилетний пассажир, находившийся на заднем сиденье, оказались заблокированы.
На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы. Им пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы освободить пострадавших из металлического плена. С различными травмами отец и сын были доставлены в больницу.
Спасатели еще раз напомнили, что для безопасности себя и близких необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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