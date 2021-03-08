В аварии на трассе Челябинск-Екатеринбург зажало взрослого и ребенка

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8 марта 2021, 12:21 Анна Семенова

Машина стала пленом для водителя и пассажира. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели освободили пленников и передали врачам

ДТП произошло вчера, 7 марта, на 25 километре трассы Челябинск-Екатеринбург. Мужчина на автомобиле «Рено Сандеро» не справился с управлением и съехал с проезжей части, где врезался в столб.

От удара машину смяло так, что сам водитель и его семилетний пассажир, находившийся на заднем сиденье, оказались заблокированы.

На место выехали сотрудники поисково-спасательной службы. Им пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы освободить пострадавших из металлического плена. С различными травмами отец и сын были доставлены в больницу.

Спасатели еще раз напомнили, что для безопасности себя и близких необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.