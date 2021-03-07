Автобус с детьми, ехавший из Таганая в Уфу, столкнулся с двумя фурами

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7 марта 2021, 10:13 Анна Семенова

Оба водителя фур погибли, водитель автобуса и пассажир пострадали. Фото: МВД по Республике Башкортостан

Двое погибли, есть пострадавшие

Жуткое ДТП произошло на трассе Самара-Уфа-Челябинск, в Иглинском районе Башкортостана. 6 марта, около 23:40 столкнулись две фуры. После чего один из грузовиков отлетел прямо в пассажирский автобус. МВД сообщает, что в автобусе находилось 39 пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Туристы двигались из Таганая в Уфу.

Оба водителя большегрузов погибли на месте. Водитель автобуса и один из детей, находивших в салоне, получили травмы.

Сотрудники полиции и другие экстренные службы сейчас работают на месте происшествия. Данный участок дороги перекрыт, создан объездной маршрут.