На Оби под Нижневартовском произошел пожар из-за ЧП с нефтепроводом

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6 марта 2021, 20:58

огонь, фото: pixabay.com

Пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском (ХМАО), предположительно, из-за аварии на подводном нефтепроводе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в соцсети.

По словам Радионовой, Росприроднадзор контролирует ситуацию. На место ЧП скоро прибудут инспекторы, которые будут разбираться в произошедшем, выяснять причины возгорания и оценивать величину нанесенного экологии ущерба.

Видео с места событий появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что пламя распространилось на достаточно обширную территорию.