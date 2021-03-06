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На Оби под Нижневартовском произошел пожар из-за ЧП с нефтепроводом

, 20:58

На Оби под Нижневартовском произошел пожар из-за ЧП с нефтепроводом
огонь, фото: pixabay.com

Пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском (ХМАО), предположительно, из-за аварии на подводном нефтепроводе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в соцсети.

По словам Радионовой, Росприроднадзор контролирует ситуацию. На место ЧП скоро прибудут инспекторы, которые будут разбираться в произошедшем, выяснять причины возгорания и оценивать величину нанесенного экологии ущерба.

Видео с места событий появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что пламя распространилось на достаточно обширную территорию.

НС

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