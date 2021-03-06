В Омске бетонный забор придавил трех женщин, есть погибшая

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6 марта 2021, 13:43 Источник: РИА Новости

машина скорой помощи, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Омске в Октябрьском округе на улице Будеркина тепловоз задел на территории промышленного предприятия ворота, прикрепленные к бетонному забору. В результате столкновения бетонная плита упала на трех проходящих мимо женщин.

По данным прокуратуры, 5 марта тепловоз, двигаясь транзитом по железнодорожным путям через территорию промышленного предприятия задел ворота, прикрепленные к бетонному забору. Часть забора обрушилась. Пострадали прохожие, одна женщина скончалась.

«Двое других в состоянии средней тяжести находятся в больнице скорой медицинской помощи №1. Их здоровьем занимаются врачи. У обеих пострадавших зафиксированы травмы, нетяжелые: ушибы, ссадины, раны. Одной из них врачи оказали первую помощь и отпустили домой. У второй пострадавшей диагностирован перелом голени. Она госпитализирована в отделение травматологии», - пояснили в пресс-службе Минздрава Омской области.

Местные СМИ сообщили, что пострадавшие женщины возвращались домой с торжественного поздравления коллег в ДК «Шинник».

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с инцидентом.