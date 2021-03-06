В Челябинске депутата ЗСО отправили в СИЗО на два месяца
6 марта 2021, 07:24 Анна Семенова
Арман Аракелян обвиняется в даче взятки
Задержали бизнесмена и политика Армана Аракеляна 4 марта. По версии следствия, в 2019 году фирма «ДорстройГрупп», принадлежащая депутату ЗСО, передала контролирующей организации оргтехнику общей стоимостью 185 тысяч рублей. За это контролеры должны были закрыть глаза на нарушения, допущенные при ремонте федеральной трассы.
Аракелян обвиняется по статье «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».
Следователь подал ходатайство о заключении депутата под стражу. Вчера, 5 марта, суд полностью удовлетворил эти требования. Аракелян отправлен в СИЗО до 4 мая.
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