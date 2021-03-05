Американских журналистов ограбили во время съемок репортажа о кражах

Журналисты телеканала KPIX оказались жертвами грабителей, когда снимали репортаж о росте краж автомобилей в Сан-Франциско. Ограбление произошло в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс.
По словам корреспондента KPIX Доны Форда, вначале к ним подошел мужчина, угрожая пистолетом потребовал отдать ему телевизионное оборудование. Через какое-то время к нему присоединились двое его подельников.
Журналисты не стали сопротивляться и отдали им аппаратуру.
Позднее полицейские вернули оборудование телевизионщикам, но всех участников ограбления найти не смогли.
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