Американских журналистов ограбили во время съемок репортажа о кражах

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5 марта 2021, 22:13 Источник: МК

полиция США, фото: pixabay.com

Журналисты телеканала KPIX оказались жертвами грабителей, когда снимали репортаж о росте краж автомобилей в Сан-Франциско. Ограбление произошло в калифорнийском округе Сан-Бернардино недалеко от холмов Твин Пикс.

По словам корреспондента KPIX Доны Форда, вначале к ним подошел мужчина, угрожая пистолетом потребовал отдать ему телевизионное оборудование. Через какое-то время к нему присоединились двое его подельников.

Журналисты не стали сопротивляться и отдали им аппаратуру.

Позднее полицейские вернули оборудование телевизионщикам, но всех участников ограбления найти не смогли.