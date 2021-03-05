Браконьеры ради забавы убили 15 оленей в национальном парке «Лосиный остров»

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5 марта 2021, 13:24

На территории национального парка «Лосинный остров» найдены тела полутора десятка пятнистых оленей. Руководство заповедника утверждает, что животных загрызли собаки, однако в их телах обнаружены огнестрельные ранения.



Всего в парке живёт порядка 130 особей. Их кормят сотрудники биостанции. Убийство животных нанесло большой ущерб природе. Погибла десятая часть поголовья. Трагично, что это случилось перед весенним периодом размножения.

Тела животных осмотрели инспекторы и составили протокол о браконьерстве. Сотрудников полиции не привлекали к делу, хотя оно имеет уголовный характер.



Администрация национального парка комментировать происшедшее отказывается. На официальном сайте «Лосинного острова» указано, что несколько особей погибло от кусаных ран, браконьерство исключено.



Один из оленей умер возле егерской избушки. Животное пришло туда в поисках помощи, но егерей не было на месте. Количество сотрудников национального парка было сокращено. Браконьеры очень хорошо знают территорию парка, места расположения камер, которые их не зафиксировали. Стрелки убили животных не ради мяса и добычи, а ради забавы.



Смена руководства национального парка довела его до крайности. На его территории стали строить торговые центры, прокладывать дорожные хорды. Этим активно пользуются браконьеры.



