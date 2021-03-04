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Мэр города Кемерово попал в больницу с серьезными травмами

, 19:24 Источник: РБК

Мэр города Кемерово попал в больницу с серьезными травмами
Илья Середюк, фото: администрация города Кемерово

Мэр Кемерова Илья Середюк получил серьёзные травмы и попал в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. У него диагностировали переломы пяти ребер и ушиб селезёнки.

Как выяснилось, в воскресенье Середюк хлопотал на дачном участке, оступился и упал в гараже в смотровую яму. "Это 1,6–1,8 м примерно", — рассказал Середюк. Сейчас ему значительно лучше, врачи проводят дополнительные обследования.

НС

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