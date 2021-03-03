Девушка, провалившаяся в яму с горячей водой в Дзержинске, находится в тяжелом состоянии

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3 марта 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Нижегородской области 20-летняя девушка, провалившаяся в двухметровую яму с горячей водой на улице Петрищева у дома № 10 в городе Дзержинске, находится в тяжелом состоянии. Девушка упала в яму с кипятком во вторник, 2 марта, поздно вечером.

Сообщение в МЧС поступило в 21.40. Пострадавшая была доставлена в больницу скорой медицинской помощи в Дзержинске. В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что у девушки 70-75% ожогов тела, она находится в тяжелом состоянии.

Местные медики ведут консультации со специалистами ожогового центра Приволжского медуниверситета, как только будет позволять состояние пострадавшей, ее перевезут в клинику в областной центр Нижний Новгород.

В администрации Дзержинска сообщили, что пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По информации местных СМИ, произошёл порыв теплотрассы на территории технического колледжа по адресу: ул. Петрищева, дом 8, и на месте происшествия образовался провал шириной около двух метров.