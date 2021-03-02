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В одной из квартир Новосибирска обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

, 13:01 Источник: СУСК РФ по Новосибирской области

В одной из квартир Новосибирска обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
пистолет, пули, pixabay.com

В одной из квартир в Новосибирске были найдены тела мужчины и его сожительницы с огнестрельными ранениями. Соответствующую информацию предоставило 2 марта следственное управление СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что накануне вечером в квартире одного из домов по улице Учительская в Новосибирске были обнаружены тела 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. На месте случившегося также было найдено оружие, из которого, вероятно, и были произведены выстрелы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц". Следствие рассматривает различные версии данного происшествия.

ЕТ

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