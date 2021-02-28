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Тела пятерых студентов трех вузов обнаружены в арендованном доме в Ташкенте

, 13:04

Тела пятерых студентов трех вузов обнаружены в арендованном доме в Ташкенте

В Узбекистане тела пятерых студентов трех вузов обнаружены в арендованном доме в Ташкенте с признаками острого отравления.

Трех студентов второго курса Ташкентского университета информационных технологий, студента второго курса Сингапурского института развития менеджмента и студента первого курса университета Инха в Ташкенте обнаружили мертвыми в субботу, 27 февраля, вечером.

В доме по улице Инжобод в махалле "Фирдавский" студенты проживали на условиях аренды, - пишут местные СМИ.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что молодые люди скончались в результате отравления неизвестным веществом.
Прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.

Следствие по уголовному дело взято под контроль генпрокуратуры.

ИЧ

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