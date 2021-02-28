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28 февраля 2021, 13:04

В Узбекистане тела пятерых студентов трех вузов обнаружены в арендованном доме в Ташкенте с признаками острого отравления.

Трех студентов второго курса Ташкентского университета информационных технологий, студента второго курса Сингапурского института развития менеджмента и студента первого курса университета Инха в Ташкенте обнаружили мертвыми в субботу, 27 февраля, вечером.

В доме по улице Инжобод в махалле "Фирдавский" студенты проживали на условиях аренды, - пишут местные СМИ.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что молодые люди скончались в результате отравления неизвестным веществом.

Прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.

Следствие по уголовному дело взято под контроль генпрокуратуры.