Петух убил хозяина на птичьих боях в Индии

45-летний Танугул Сатиш и его петух прибыли в индийский Джагитал, чтобы принять участие в птичьих боях. Птица хотела вырваться из рук и ударила хозяина в пах ножом, который был закреплен на ее ноге.
Индийца с серьёзным кровотечением повезли в больницу, но в дороге он скончался. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок. В суде он будет представлен как причина смерти его хозяина.
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