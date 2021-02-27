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Петух убил хозяина на птичьих боях в Индии

, 22:55

Петух убил хозяина на птичьих боях в Индии
петух, фото: pixabay.com

45-летний Танугул Сатиш и его петух прибыли в индийский Джагитал, чтобы принять участие в птичьих боях. Птица хотела вырваться из рук и ударила хозяина в пах ножом, который был закреплен на ее ноге.

Индийца с серьёзным кровотечением повезли в больницу, но в дороге он скончался. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок. В суде он будет представлен как причина смерти его хозяина.

Ранее на Филиппинах боевой петух убил руководителя полиции одного из муниципалитетов. 

НС

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