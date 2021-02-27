На Украине взрыв прогремел в больнице в городе Черновцы, есть пострадавшие
27 февраля 2021, 15:28Источник:
РИА Новости
На Украине в субботу, 27 февраля, взрыв прогремел в больнице в городе Черновцы, есть пострадавшие. О происшествии сообщила заместитель главы областной госадминистрации Наталья Гусак.
Она находится на месте ЧП. "Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - написала Гусак в Facebook и пообещала сообщить подробности позже.
Украинские СМИ пишут, что после взрыва в Черновцах в горбольнице №1, в которой лечат больных коронавирусом COVID-19, начался пожар.
По предварительным данным ГСЧС, погиб один человек, один человек пострадал. 20 пациентов были эвакуированы.
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