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На Украине взрыв прогремел в больнице в городе Черновцы, есть пострадавшие

, 15:28 Источник: РИА Новости

На Украине взрыв прогремел в больнице в городе Черновцы, есть пострадавшие

На Украине в субботу, 27 февраля, взрыв прогремел в больнице в городе Черновцы, есть пострадавшие.
О происшествии сообщила заместитель главы областной госадминистрации Наталья Гусак.

Она находится на месте ЧП. "Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - написала Гусак в Facebook и пообещала сообщить подробности позже.

Украинские СМИ пишут, что после взрыва в Черновцах в горбольнице №1, в которой лечат больных коронавирусом COVID-19, начался пожар.

По предварительным данным ГСЧС, погиб один человек, один человек пострадал. 20 пациентов были эвакуированы.

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