Родителям покойной автора романа «Венценосные» Аделины Шелдон отказали во въезде в Россию за телом дочери

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26 февраля 2021, 22:36

Аделина Шелдон, фото: Adelina Sheldon / «ВКонтакте»

Родителям покойной писательницы Аделины Шелдон, автора книги «Венценосные», отказали во въезде на территорию России за телом дочери. Аделиныу Шелдон обнаружили мертвой в квартире, которую она снимала в доме на улице Каховка в Москве. Писательнице было 20 лет.

Телеканал РЕН ТВ передавал, что последние несколько дней перед смертью писательница ничего не ела. Она якобы увлекалась сухим голоданием. Это и могло стать причиной смерти Шелдон.

Писательница Аделина Шелдон - уроженка Украины Алина Боталова. Она взяла псевдоним и сменила гражданский паспорт, чтобы узаконить его. Теперь отец и мать покойной, живущие в Одессе, не могут доказать родство с ней и приехать за телом, - сообщает «Московский комсомолец». По словам родителей девушки, они обратились за помощью к семье, сдававшей Аделине квартиру. Хозяин обещал помочь решить вопрос, чтобы тело забальзамировали.

Родители пока не знают, как скоро смогут уладить бюрократические моменты. Они рассказали, что российские пограничники отказали им во въезде, так как у них нет документов, подтверждающих родство с дочерью.

Аделина Шелдон является автором книги «Венценосные» о французской королевской семье.