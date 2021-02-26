Мать бросила младенца под лестницей жилого дома в Перми

В Перми полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения под лестницей многоквартирного жилого дома младенца. Новорожденного мальчика нашла жительница дома, расположенного на улице Баумана.
Гражданка услышала крики ребенка и поняла, что младенец был оставлен под лестницей на первом этаже дома. При новорожденном не было никаких документов. Женщина обратилась в полицию.
По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ "Оставление в опасности". Личность матери брошенного малыша была установлена в рамках проверки – это жительница города Верещагино 1997 года рождения. Состояние малыша сейчас оценивается как удовлетворительное. Его мать находится под подпиской о невыезде.
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