В Иркутской области возбуждено девять уголовных дел по факту избиения заключенных в колониях

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26 февраля 2021, 09:58 Источник: ТАСС

тюрьма, фото: pixabay.com

Директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что в Иркутской области в ходе проверки установлено более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Возбуждено девять уголовных дел.

«В настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1 145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и установлено примерно 90 очевидцев насилия», - уточнил он.

Калашников отметил, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН уже полтора месяца работает в Иркутской области после информации о применении насилия в отношении осужденного. Он добавил, что будет дана оценка деятельности каждого должностного лица, причастного к этой ситуации.

Также с целью выявления возможных телесных повреждений медики проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Проверяются условия содержания заключенных в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15.